Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго России в ближайшие дни подготовит доклад для представления президенту по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через газопровод "Северный поток 2".
Газета "Коммерсант" в августе сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год на фоне рекордных цен на газ на европейском рынке.
Ученые заявили, что в ходе исследования получили разнообразные ответы, включая неверие в то, что люди могут испытывать оргазм во время физических упражнений, утверждение, что он может возникать только от трения, а также облегчение от того, что другие, так же как и они, испытывают такое.
Воробьёв потребовал закрыть общежитие, двух мигрантов из которого обвинили в убийстве пенсионерки Напомним, ранее в Подмосковье задержали мигрантов, подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки.
Сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, вышедших на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, сейчас четверо активистов и журналист, снимавший акцию, находятся в ОВД "Китай-город", сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.