Ученые выяснили, что каждый десятый человек получает оргазм во время тренировки

Ученые заявили, что в ходе исследования получили разнообразные ответы, включая неверие в то, что люди могут испытывать оргазм во время физических упражнений, утверждение, что он может возникать только от трения, а также облегчение от того, что другие, так же как и они, испытывают такое.