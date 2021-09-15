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Акции «Роснефти» в ходе торгов обновили исторический максимум, достигнув 589,8 рубля

Акции «Роснефти» в ходе торгов на Московской бирже выросли почти на 6% по отношению к закрытию предыдущего дня торгов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Ведомости
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго России в ближайшие дни подготовит доклад для представления президенту по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через газопровод "Северный поток 2".
РИА Новости
"Там сроки уже подходят, в ближайшие дни должен поступить доклад Минэнерго и правительство будет докладывать президенту", - сказал он.
ТАСС
С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК "Роснефть" выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%.
РИА Новости

С чего всё началось

Минэнерго представит доклад по просьбе «Роснефти» разрешить ей экспорт газа через «Северный поток-2»
Газета "Коммерсант" в августе сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год на фоне рекордных цен на газ на европейском рынке.
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