«Роснефть» объяснила квартальный убыток ослаблением рубля и переоценкой валютных обязательств. Операционная прибыль по сравнению с первым кварталом 2019 года упала в 3,4 раза, снизившись с ₽341 млрд до ₽101 млрд. Несмотря на негативные результаты, акции «Роснефти» после публикации отчета подорожали.

Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после отчета о квартальном убытке

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