КоммерсантъАкции «Россетей» падают на 20% на фоне решения о присоединении ФСК ЕЭСПо состоянию на 15:20 мск 3 июля обыкновенные акции «Россетей» на Мосбирже падают на 19,7%, акции ФСК ЕЭС же, напротив, растут — на 7%.КоммерсантъУточняется, что на долгосрочных инвесторов объединяемых компаний увеличение уставного капитала реорганизованной структуры не повлияет.КоммерсантъФСК ЕЭС и госхолдинг «Россети» объявили о слиянии 15 июля.КоммерсантъКрупнейшим акционером с долей 80,13% является компания "Россети".ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Россетей» падают на 20% на фоне решения о присоединении ФСК ЕЭСКоммерсантъ08:24Акции «Россетей» падают на 20%, ФСК ЕЭС растут на 8% на новостях о консолидацииТАСС07:15Показать все источникиОценить4Поделиться