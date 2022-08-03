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Акции «Россетей» падают на 20% на фоне решения о присоединении ФСК ЕЭС

По состоянию на 15:20 мск 3 июля обыкновенные акции «Россетей» на Мосбирже падают на 19,7%, акции ФСК ЕЭС же, напротив, растут — на 7%.
Коммерсантъ
Уточняется, что на долгосрочных инвесторов объединяемых компаний увеличение уставного капитала реорганизованной структуры не повлияет.
Коммерсантъ
ФСК ЕЭС и госхолдинг «Россети» объявили о слиянии 15 июля.
Коммерсантъ
Крупнейшим акционером с долей 80,13% является компания "Россети".
ТАСС

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Акции «Россетей» падают на 20% на фоне решения о присоединении ФСК ЕЭС
Коммерсантъ08:24
Акции «Россетей» падают на 20%, ФСК ЕЭС растут на 8% на новостях о консолидации
ТАСС07:15
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