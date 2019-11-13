Экономика

РБКРБКАкции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров «Ростелекома» выкупить 55% «Т2 РТК Холдинга» за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа. По итогам сделки доля ВТБ в госоператоре составит от 18,8 до 21,5%.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07

Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

ПРАЙМ04:16

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

«ЭР-Телеком» обустроил iHome

Коммерсантъ16:01

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Происшествия

В общежитии в Новой Москве произошел пожар

Пожар произошел в общежитии в дачном поселке в Новой Москве.
ТАСС 16:34
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

Советский спорт 17:04
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Студент устроил стрельбу и погиб в колледже Благовещенска

Студент строительного колледжа в Благовещенске Амурской области устроил стрельбу.
РЕН ТВ вчера в 21:01
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Теннис

Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира АТР в Лондоне. Швейцарец победил в двух партиях.
Sportbox.RU 16:58
Транспорт

Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы

РИА Сахалин-Курилы 17:51
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Культура

В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум

Почетный статус "страна-гость" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума имеет Китайская Народная Республика (КНР).
РИА Новости вчера в 16:28
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Политика

Россия призвала США вернуть Сирии нефть

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Соединенные Штаты вернуть Сирии нефтяные месторождения, его слова приводит ТАСС.
Lenta.ru 17:57
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Общество

Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
РБК вчера в 08:32
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 16:27
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
РИА Новости 11:31
Здоровье

Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции

Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
Вечерняя Москва 14:42
Футбол

Украина — Эстония 1:0

ProstoProSport 13:50
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.
Вести.Ru вчера в 09:12
Политика

Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400

США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
РБК 10:51
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма вчера в 00:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное