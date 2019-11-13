Экономика

РБКРБКАкции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров «Ростелекома» выкупить 55% «Т2 РТК Холдинга» за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа. По итогам сделки доля ВТБ в госоператоре составит от 18,8 до 21,5%.
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Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RU12:07

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБК11:50

ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2

Ведомостивчера в 11:29

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ПРАЙМ05:23

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАСС07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфаксвчера в 11:34

«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Коммерсантъ06:24
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Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
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Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

По версии следствия, после конфликта Ещенко легла спать, а Соколов выстрелил в нее из обреза мелкокалиберной винтовки несколько раз.
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В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер

Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
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Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Политика

В Киеве представили три направления по возвращению Крыма

«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Общество

В России хотят в пять раз увеличить штрафы за хулиганство

За выгул собак опасной породы без намордника в общественном месте может появиться штраф размером 3000–5000 рублей.
Life.ru вчера в 23:49
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В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
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REGNUM 15:22
Политика

В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР

За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
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Тимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли.
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В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
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В Берлине будет построен первый европейский завод Tesla

Американская компания Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, где будут выпускаться батареи, двигатели и электромобили.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Бразилии, где российский лидер примет участие в XI саммите государств БРИКС, а также проведет двусторонние встречи с главами нескольких государств, сообщает «РИА Новости» в среду, 13 ноября.
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Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
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Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
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Трамп озвучил Эрдогану грабительские планы США в отношении нефти Сирии

О грабительских планах Вашингтона в отношении нефти САР президент Дональд Трамп рассказал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
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Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
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Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
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Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
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