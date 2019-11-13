Экономика
РБКАкции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2
Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров «Ростелекома» выкупить 55% «Т2 РТК Холдинга» за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа. По итогам сделки доля ВТБ в госоператоре составит от 18,8 до 21,5%.
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Происшествия
Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше
Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 11:07
Хоккей
Ковальчук расторгнет контракт с «Лос-Анджелесом»
Еще ночью по московскому времени появилась информация, что руководство "Лос-Анджелес Кингз" объявило хоккеисту о том, что он будет в скором времени выведен из состава.
Газета.Ru 15:58
Фигурное катание
Алина Загитова признана спортсменкой года
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова признана спортсменкой года.
МК-Спорт 03:15
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
По версии следствия, после конфликта Ещенко легла спать, а Соколов выстрелил в нее из обреза мелкокалиберной винтовки несколько раз.
Газета.Ru 14:03
Киберспорт
В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер
Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 14:11
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Общество
В России хотят в пять раз увеличить штрафы за хулиганство
За выгул собак опасной породы без намордника в общественном месте может появиться штраф размером 3000–5000 рублей.
Life.ru вчера в 23:49
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Политика
В Ростове паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР
За полгода в спеццентрах на территории Ростовской области паспорта РФ получили более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик "Если говорить о количестве людей (из ЛНР и ДНР), которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тысяч человек", - сказал в эфире телеканала "Дон 24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Российская газета 13:57
Политика
Тимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию
Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли.
Радио Маяк 12:08
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Общество
В Берлине будет построен первый европейский завод Tesla
Американская компания Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, где будут выпускаться батареи, двигатели и электромобили.
Inc-news.ru 12:40
Политика
Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Бразилии, где российский лидер примет участие в XI саммите государств БРИКС, а также проведет двусторонние встречи с главами нескольких государств, сообщает «РИА Новости» в среду, 13 ноября.
Известия 11:39
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Политика
Трамп озвучил Эрдогану грабительские планы США в отношении нефти Сирии
О грабительских планах Вашингтона в отношении нефти САР президент Дональд Трамп рассказал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Экономика сегодня 13:22
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких случаях разные корнеплоды могут навредить организму.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»
Bimru.ru 05:54
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Политика
Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
Вести.Ru 06:35
Политика
Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России".
REGNUM 09:53