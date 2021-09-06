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Акции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 года

Рост акций крупнейшего российского производителя алюминия наблюдается на фоне новостей о перевороте в Гвинее.
Коммерсантъ
5 сентября военные в Гвинее выступили по национальному телевидению и объявили о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.
ТАСС
Гвинея поставляет порядка 20% бокситов в мире.
Finam.Ru
Лидер бунтовщиков полковник Мамади Думбуя объявил о низложении верховной власти в республике, об аресте президента Альфа Конде, о роспуске правительства, об отмене действующей Конституции, а также о закрытии границ государства.
RT на русском

С чего всё началось

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал
 он в своем Telegram-канале.

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