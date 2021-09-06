Будьте в Плюсе

Акции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 года

Рост акций крупнейшего российского производителя алюминия наблюдается на фоне новостей о перевороте в Гвинее.
Коммерсантъ
Там рост составил 12,5%. Цена превысила 6,8 гонконгских доллара за штуку.
Телеканал 360°
Цена алюминия в Шанхае выросла на 3,4%, до максимума с 2006 года.
Интерфакс
В республике «Русал» владеет компанией «Бокситы Киндии», которая добывает около 25% всего объема бокситов производителя, содержит одно из крупнейших месторождений Диан-Диан, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia.
Телеканал 360°

С чего всё началось

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал
 он в своем Telegram-канале.

Подробнее о событии

Акции «РусАла» обновили рекорд после переворота в Гвинее
Smotrim.ru04:12
Акции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 года
Коммерсантъ04:39
Дефицит алюминия может усилиться после переворота в Гвинее
Profinance.ru04:27
Акции «Русала» на Гонконгской бирже выросли до максимума с 2011 года
ТАСС05:03
Акции «Русала» в начале торгов на московской бирже выросли почти на 9%
Эхо Москвы03:37
Цена алюминия на LME подскочила до максимума с мая 2011 г. на фоне переворота в Гвинее
Интерфакс03:37
Стоимость алюминия на бирже достигла десятилетнего максимума после госпереворота в Гвинее
Lenta.ru04:19

Интересное

Отыгрывает потери после слабых отчетов по занятости в США

Рейтер - Доллар увеличил все потери, понесенные после публикации на прошлой неделе слабых данных о занятости в США, и свел на нет достижения по сравнению со своими конкурентами в понедельник, так как опасения по поводу замедления роста мировой экономики повысили его привлекательность в качестве "тихой гавани" в течение большой недели для центральных банков.
Русская Планета07:00

Philippine Airlines подала заявление о банкротстве в США

Авиакомпания подала заявление в США вместо суда Филиппин, потому что среди ее кредиторов много иностранных структур, которым удобнее использовать предусмотренную американским законодательством процедуру, отметил источник WSJ.
Интерфакс04:22

Около 17 тыс. россиян зарабатывает более 1 млн рублей в месяц

Доход 1 млн руб. в месяц и выше имеет около 17,1 тыс. россиян, а больше всего работающих по найму с официальной зарплатой выше миллиона фиксируется в Москве, следует из данных исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Коммерсантъ03:06