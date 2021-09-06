В республике «Русал» владеет компанией «Бокситы Киндии», которая добывает около 25% всего объема бокситов производителя, содержит одно из крупнейших месторождений Диан-Диан, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia.
Рейтер - Доллар увеличил все потери, понесенные после публикации на прошлой неделе слабых данных о занятости в США, и свел на нет достижения по сравнению со своими конкурентами в понедельник, так как опасения по поводу замедления роста мировой экономики повысили его привлекательность в качестве "тихой гавани" в течение большой недели для центральных банков.
Авиакомпания подала заявление в США вместо суда Филиппин, потому что среди ее кредиторов много иностранных структур, которым удобнее использовать предусмотренную американским законодательством процедуру, отметил источник WSJ.
Доход 1 млн руб. в месяц и выше имеет около 17,1 тыс. россиян, а больше всего работающих по найму с официальной зарплатой выше миллиона фиксируется в Москве, следует из данных исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.