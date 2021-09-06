Отыгрывает потери после слабых отчетов по занятости в США

Рейтер - Доллар увеличил все потери, понесенные после публикации на прошлой неделе слабых данных о занятости в США, и свел на нет достижения по сравнению со своими конкурентами в понедельник, так как опасения по поводу замедления роста мировой экономики повысили его привлекательность в качестве "тихой гавани" в течение большой недели для центральных банков.