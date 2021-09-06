КоммерсантъАкции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 годаРост акций крупнейшего российского производителя алюминия наблюдается на фоне новостей о перевороте в Гвинее.Коммерсантъ-> После переворота в Гвинее, на которую приходится около 20% мирового производства бокситов (сырья для производства алюминия), подскакивают акции РУСАЛа (+4,4%).Finam.RuВласть в Гвинее захватили военные мятежники.Lenta.ruФьючерсные контракты на алюминий, торгующиеся в Китае, за день подорожали на 3,4%, поднявшись до максимума с 2006 года, передает агентство.ForbesЧитать далееСвернутьТелеканал RTVIТелеканал RTVIРоссийская газетаРусская ПланетаТелеканал 360°Экономика сегодняРосбалтЭлек.руНовый ДеньФАНГазета.RuС чего всё началось «Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал он в своем Telegram-канале.Секрет фирмы05:00Подробнее о событииАкции «Русала» в начале торгов на московской бирже выросли почти на 9%Эхо Москвы03:37Акции «Русала» на Гонконгской бирже выросли до максимума с 2011 годаТАСС05:03Акции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 годаКоммерсантъ04:39Дефицит алюминия может усилиться после переворота в ГвинееProfinance.ru04:27Акции «Русала» поднялись в цене на фоне переворота в ГвинееТелеканал 360°05:06Цена алюминия на LME подскочила до максимума с мая 2011 г. на фоне переворота в ГвинееИнтерфакс03:37Стоимость алюминия на бирже достигла десятилетнего максимума после госпереворота в ГвинееLenta.ru04:19Показать ещёОценить1Поделиться