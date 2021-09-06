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Акции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 года

Рост акций крупнейшего российского производителя алюминия наблюдается на фоне новостей о перевороте в Гвинее.
Коммерсантъ
-> После переворота в Гвинее, на которую приходится около 20% мирового производства бокситов (сырья для производства алюминия), подскакивают акции РУСАЛа (+4,4%).
Finam.Ru
Власть в Гвинее захватили военные мятежники.
Lenta.ru
Фьючерсные контракты на алюминий, торгующиеся в Китае, за день подорожали на 3,4%, поднявшись до максимума с 2006 года, передает агентство.
Forbes

С чего всё началось

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал
 он в своем Telegram-канале.

Подробнее о событии

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