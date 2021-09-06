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Акции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 года

В понедельник, 6 сентября, мировые цены на алюминий достигли максимальной отметки с мая 2011 года.
RT на русском
Акции "РусАла" оказались в лидерах роста на биржах после переворота в Гвинее, которая поставляет сырье на мировой рынок для производства алюминия.
Smotrim.ru
Следует отметить, что мировой рынок алюминия на 20% зависит от поставок бокситов из африканской Гвинеи.
РЕН ТВ
У «Русала» в Гвинее завод Friguia, где добывают бокситы и производят глинозем.
Forbes

С чего всё началось

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал
 он в своем Telegram-канале.

Подробнее о событии

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