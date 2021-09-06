Кредиторы потеряли 12 трлн руб. за последние пять лет из-за списания долгов в ходе банкротств, сообщил заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев на конференции «Ведомостей» «Институт банкротства в России».
Издание Bloomberg сообщило, что Европа столкнулась с резким ростом цен на энергоносители: стоимость газа и электроэнергии дошла до рекордов, причем процесс продолжается – сегодня газ торгуется на уровне в 650 долларов за тысячу кубов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, "сигналом" для России.