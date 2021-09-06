КоммерсантъАкции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 годаРост акций крупнейшего российского производителя алюминия наблюдается на фоне новостей о перевороте в Гвинее.Коммерсантъ-> После переворота в Гвинее, на которую приходится около 20% мирового производства бокситов (сырья для производства алюминия), подскакивают акции РУСАЛа (+4,4%).Finam.Ru5 сентября военные в Гвинее выступили по национальному телевидению и объявили о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.ТАССНа долю Гвинеи приходится более половины бокситов, импортируемых китайскими производителями алюминия, сообщает агентство Bloomberg.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьНТВНТВРЕН ТВГазета.RuТелеканал RTVIREGNUMРоссийская газетаРусская ПланетаНациональная служба новостейТелеканал 360°RT на русскомЭкономика сегодняНТВРосбалтРЕН ТВНовый ДеньС чего всё началось «Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал он в своем Telegram-канале.Секрет фирмывчера в 05:00Подробнее о событииСтоимость алюминия побила 10-летние максимумы на фоне беспорядков в ГвинееТАССвчера в 07:43Алюминий подорожал на фоне попытки государственного переворота в ГвинееProfinance.ruвчера в 07:28Цена алюминия на LME подскочила до максимума с мая 2011 г. на фоне переворота в ГвинееИнтерфаксвчера в 03:37Акции «Русала» на Гонконгской бирже достигли максимума с 2012 годаКоммерсантъвчера в 04:39Акции «Русала» в начале торгов на московской бирже выросли почти на 9%Эхо Москвывчера в 03:37Акции «Русала» поднялись в цене на фоне переворота в ГвинееТелеканал 360°вчера в 05:06Стоимость алюминия на бирже достигла десятилетнего максимума после госпереворота в ГвинееLenta.ruвчера в 04:19Показать ещёОценить41Поделиться