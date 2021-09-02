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Акции «Русала» подскочили более чем на 5% на новостях с ВЭФ

"Русал" может направить на погашение долга перед Сбербанком большую часть средств, полученных от продажи акций "Норникеля", сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
ТАСС
"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России.
ТАСС
Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 25,72%.
ТАСС
В середине июня стало известно, что "Русал" планирует участвовать в программе обратного выкупа акций "Норникеля" с целью привлечения средств для финансирования инвестпрограммы.
ТАСС

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Акции «Русала» подскочили более чем на 5% на новостях с ВЭФ
ПРАЙМ06:28
Долг «Русала» перед Сбером может быть в основном погашен за счет продажи акций «Норникеля»
ТАСС05:50
«Русал» может направить на погашение долга перед Сбером деньги от продажи акций «Норникеля»
Накануне.Ru05:02
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