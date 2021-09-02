"Русал" может направить на погашение долга перед Сбербанком большую часть средств, полученных от продажи акций "Норникеля", сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 сентября в видеообращении к гражданам Украины в Facebook охарактеризовал переговоры президентов Украины и США как выигрышную ситуацию для обеих государств Кулеба находится с Владимиром Зеленским в Сан-Франциско в штате Калифорния.
Космический телескоп получил свое название в честь Джеймса Уэбба, который занимал должность администратора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США с 1961 по 1968 год.
В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.
Научную работу со столь контринтуитивными результатами подготовили специалисты Сколковского института науки и технологий (Россия), Потсдамского центра имени Гельмгольца (Германия), Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института (США).