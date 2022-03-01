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Акции «Русала» упали на 14,44% на фоне приостановки работы глиноземного завода на Украине

Компания UC Rusal временно остановила работу глиноземного завода в Николаевской области Украины из-за транспортных проблем, сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи.
РБК
Николаевский глиноземный завод выпускает более 1,7 млн тонн глинозема в год.
Коммерсантъ
Причиной послужили «неизбежные логистические и транспортные проблемы в Черном море и прилегающих районах», говорится в заявлении компании на Гонконгской фондовой бирже.
Коммерсантъ
Sumitomo Electric приостановила работу завода по производству автомобильной проводки, который находится на западе Украины, а Japan Tabacco — табачной фабрика в Кременчуге Полтавской области.
РБК

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«РУСАЛ» приостановил работу завода на Украине
Finam.Ru00:00
«Русал» приостановил работу Николаевского завода, акции компании в Гонконге дешевеют на 14%
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Акции «Русала» упали на 14,44% на фоне приостановки работы глиноземного завода на Украине
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