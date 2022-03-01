Компания UC Rusal временно остановила работу глиноземного завода в Николаевской области Украины из-за транспортных проблем, сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить информацию на случай блокировки ресурсов Google в России, сообщает РИА Новости.
Как сообщает портал rusvesna.su со ссылкой на ТГ-канал "Военкоры Русской весны", в ходе спецоперации РФ, которая многим уже знакома под названием Z, были уничтожены украинский МАЗ с бронеавтомобилем "Хамви" в городе Токмак Запорожской области.