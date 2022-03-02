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Акции «Русала» в Гонконге упали почти на 30%

Акции российской компании "Русал" обесценились почти на 30% в среду в первые минуты торгов на Гонконгской фондовой бирже.
ТАСС
В итоге акции подешевели до 3,32 гонконгского доллара за бумагу ($0,42).
ТАСС
Николаевский глиноземный завод выпускает более 1,7 млн тонн глинозема в год, на предприятии работают 3,5 тыс. человек.
РБК
На Украине с 24 февраля проходит российская военная операция.
РБК

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