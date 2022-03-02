ТАССАкции «Русала» в Гонконге упали почти на 30%Акции российской компании "Русал" обесценились почти на 30% в среду в первые минуты торгов на Гонконгской фондовой бирже.ТАСС1 марта «Русал» сообщил, что временно остановил работу глиноземного завода в Николаевской области Украины из-за транспортных проблем.РБКВ итоге акции подешевели до 3,32 гонконгского доллара за бумагу ($0,42).ТАССНиколаевский глиноземный завод выпускает более 1,7 млн тонн глинозема в год, на предприятии работают 3,5 тыс. человек.РБКЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняИА Красная ВеснаРБК ИнвестицииПодробнее о событииАкции «Русала» в Гонконге упали из-за приостановки завода на УкраинеРБК Инвестициивчера в 02:01Акции «Русала» в Гонконге упали почти на 30%РБК21:11Акции «Русала» в Гонконге упали почти на 30%ТАСС21:58Акции алюминиевого холдинга «Русал» сильно подешевелиИА Красная Веснавчера в 02:07«Русал» потерял 30% стоимости своих акций после открытия торгов в ГонконгеЭкономика сегодня00:13Акции «Русала» подешевели на 14% из-за остановки глинозёмного завода на УкраинеОреанда-Новостивчера в 01:35«Русал» приостановил работу Николаевского завода, акции компании в Гонконге дешевеют на 14%ПРАЙМвчера в 23:48Показать ещёОценить29Поделиться