Акции "Русала" на старте торгов на Московской бирже во вторник взлетели в цене на 15% после того как глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала", о чем Потанин заявил в интервью телеканалу РБК.
Подданный Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории Донецкой народной республики (ДНР).