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Акции «Русала» взлетели на 15% на заявлениях Потанина

Акции "Русала" на старте торгов на Московской бирже во вторник взлетели в цене на 15% после того как глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала", о чем Потанин заявил в интервью телеканалу РБК.
Интерфакс
Акции "Русала" к 10:01 по московскому времени взлетели до 62,425 рубля (+15,1%) - максимума с конца мая; объем торгов превысил 65 млн рублей.
Интерфакс
Предложение о слиянии "Норникель" получил от руководства "Русала", уточнил Потанин.
Интерфакс
Акции "Норникеля" выросли на 3%, также взлетели бумаги En+ (+17,3%).
Интерфакс

Подробнее о событии

Акции «Русала» взлетели на 15% на заявлениях Потанина
Интерфакс03:20
Акции Rusal взлетели на 22% на новости о плане слияния с «Норникелем»
РБК Инвестиции03:16
Акции «Русала» подорожали более чем на 15% на новостях о возможном слиянии с «Норникелем»
ПРАЙМ03:02
Акции «Русала» в ходе торгов на Мосбирже вырсли на 22,6%
ТАСС03:11

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