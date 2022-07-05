Акции "Русала" на старте торгов на Московской бирже во вторник взлетели в цене на 15% после того как глава " Норникеля " Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию " Норникеля " и "Русала", о чем Потанин заявил в интервью телеканалу РБК.