Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Saudi Aramco подорожали на 10%

Западные инвесторы могут совсем по-другому оценить компанию, говорят эксперты, отмечая риски снижения цен на сырье в ближайшее время. Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

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