Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Saudi Aramco подорожали на 10%

Западные инвесторы могут совсем по-другому оценить компанию, говорят эксперты, отмечая риски снижения цен на сырье в ближайшее время. Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Саудовской Аравии начались торги акциями Saudi Aramco

Ведомости02:40

В первый день торгов акции Saudi Aramco взлетели в цене на 10%

Коммерсантъ05:00

Акции Saudi Aramco на открытии торгов подорожали на 10%

Компания04:12

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

РБК03:32

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

BFM.ru08:51

Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов составила 35,2 риала

ТАСС02:39

«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу

Независимая газета08 декабря в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Происшествия

Фигурант дела о хищении 850 млн руб. у метро получила три года условно

Мещанский суд Москвы по обвинению в мошенничестве приговорил к трем годам условно гендиректора ООО «Авто Селл» (бывший рекламный подрядчик метрополитена столицы) Гюлю Коган, передает ТАСС.
РБК 14:56
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Футбол

«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В другом матче группы C английский "Манчестер Сити", обеспечивший себе место в плей-офф Лиги чемпионов за тур до конца группового раунда, в гостях обыграл хорватское "Динамо" со счетом 4:1. В турнирной таблице первое место занял "Манчестер Сити", набрав 14 очков в шести матчах, второй стала "Аталанта" (7), обе команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
ТАСС Спорт 14:54
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 12:06
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости 12:23
Политика

Лавров назвал реакцию Шиффа о его встрече с Трампом абсурдной

Реакция главы комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о встрече российского дипломата с лидером Белого дома Дональдом Трампом является абсурдной.
Политическая Экспертиза 02:19
Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован

Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
REGNUM 04:38
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Армия и оружие

Пентагон сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии

В последние полтора месяца военное присутствие России в Сирии увеличилось, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Взгляд.ру 11:52
Хоккей

Овечкин признался, что любит Америку

RT на русском 11:52
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
RT на русском 14:00
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Коммерсантъ 14:31
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

Голунов обратился в ФСБ с заявлением о преступлении в отношении него

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов обратился в ФСБ РФ с заявлением о преступлении в отношении него, связанным с тем, что ему подкинули наркотики и применили к нему насилие.
ТАСС 09:35
Политика

Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Коммерсантъ 12:36
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 03 декабря в 01:02
Футбол

Шамиль Газизов: «Футбол для меня не игра. Это бизнес»

«Уфу» неспроста называют российским «Порту» или «Аяксом», так как каждый год клубу удается провернуть несколько крупных сделок с хорошей прибылью.
КП - Уфа вчера в 07:32
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета вчера в 03:15
Происшествия

Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
REGNUM 06:32
Футбол

«Локомотив» крупно проиграл «Атлетико» в матче Юношеской лиги УЕФА

Московский футбольный клуб "Локомотив" потерпел крупное поражение от мадридского "Атлетико" в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
РИА Новости 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное