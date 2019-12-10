Западные инвесторы могут совсем по-другому оценить компанию, говорят эксперты, отмечая риски снижения цен на сырье в ближайшее время. Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

Политика Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Наука Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.

Кино Иван Янковский оправдал сцену с Кристиной Асмус Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.

Общество Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Спорт В Insurgency: Sandstorm стартовали бесплатные выходные Студия New World Interactive и Focus Home Interactive решили отметить годовщину тактического шутера Insurgency: Sandstorm с помощью свежего трейлера и специальной акции - в игре стартовали бесплатные выходные, которые продлятся почти целую неделю.

Политика 25 лет назад началась первая чеченская военная кампания 25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.

Шоу-бизнес Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.

Общество Французская реформа дожила до пенсионного возраста Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Футбол Гаттузо официально стал тренером «Наполи» Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.

Игры В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2 Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.