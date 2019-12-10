Экономика

Газета.RuГазета.RuАкции Saudi Aramco подорожали на 10%

Западные инвесторы могут совсем по-другому оценить компанию, говорят эксперты, отмечая риски снижения цен на сырье в ближайшее время. Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

BFM.ru08:51

Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов составила 35,2 риала

ТАСС02:39

Акции Saudi Aramco на открытии торгов подорожали на 10%

Компания04:12

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

РБК03:32

В Саудовской Аравии начались торги акциями Saudi Aramco

Ведомости02:40

В первый день торгов акции Saudi Aramco взлетели в цене на 10%

Коммерсантъ05:00

«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу

Независимая газета08 декабря в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро Москвы

Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 03:33
Политика

Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду

Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Политическая Экспертиза 01:54
Политика

Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»

Коммерсантъ 08:46
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

Газета.Ru 12:06
Фигурное катание

Стал известен характер травмы Загитовой в финале Гран-при

Lenta.ru 11:48
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца.
Известия 11:29
Политика

В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия 11:30
Наука

Тесные социальные связи позволяют макакам жить дольше

Ученые Великобритании изучили социальную жизнь самок макак на «острове обезьян» в Пуэрто-Рико, и выявили, что животные с более тесными социальными связями живут дольше.
Anonsens 09:52
Кино

Иван Янковский оправдал сцену с Кристиной Асмус

Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.
Uznayvse.ru 08:38
Общество

Голикова: небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока есть

Небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны пока сохраняется, но правительство РФ и региональные власти следят за ситуацией, знают всех нуждающихся пофамильно и делают все возможное для скорейшего обеспечения их необходимой жилплощадью, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Спорт

В Insurgency: Sandstorm стартовали бесплатные выходные

Студия New World Interactive и Focus Home Interactive решили отметить годовщину тактического шутера Insurgency: Sandstorm с помощью свежего трейлера и специальной акции - в игре стартовали бесплатные выходные, которые продлятся почти целую неделю.
Gmbox.ru 08:02
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Вечерняя Москва вчера в 05:48
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции.
РБК 13:02
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU 04:08
Происшествия

Адвокат семьи убитой аспирантки ответила на сообщения о компенсациях

Ранее на пресс-конференции адвокат Соколова заявил, что его подзащитный готов выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшей девушки.
РБК 10:22
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Общество

Французская реформа дожила до пенсионного возраста

Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.
Коммерсантъ 12:37
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Политика

Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
РИА Новости 11:26
Общество

Time назвал Грету Тунберг «Человеком года»

РИА Новости 08:17
Футбол

Гаттузо официально стал тренером «Наполи»

Парадоксальная перестановка на тренерском мостике «Наполи» завершена: вместо Карло Анчелотти, который вывел итальянскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, руководить будет Дженнаро Гаттузо, еще ничего не показавший как тренер.
Prognozist 12:26
Политика

Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости 11:21
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру 09:43
Происшествия

Жена пропавшего с детьми уфимца нашла записку от него, сообщили СМИ

Супруга пропавшего вместе с двумя сыновьями жителя Уфы Артема Мазова Эльмира нашла написанную им прощальную записку, сообщает портал UFA1 со ссылкой на источник.
РИА Новости 11:16
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Здоровье

Немецкая и российская фармкомпании начали выпуск сердечных лекарств

Выпуск сердечного-сосудистого препарата на совместном предприятии в Кировской области начала немецкая компания «Merck», сообщил заместитель директора департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Карен Саканян 11 декабря во время видеомоста Москва — Киров.
Красная весна 10:29
Здоровье

Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Взгляд-инфо 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное