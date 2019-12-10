Экономика
Газета.RuАкции Saudi Aramco подорожали на 10%
Западные инвесторы могут совсем по-другому оценить компанию, говорят эксперты, отмечая риски снижения цен на сырье в ближайшее время. Акции Saudi Aramco, размещенные на бирже в среду, 11 декабря, подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу
Независимая газета08 декабря в 09:43
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