Экономика

BFM.ruBFM.ruАкции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара. Капитализация нефтяной компании по итогам первичного размещения составила около 1,88 трлн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные саудовской биржи Tadawul.
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