Экономика
BFM.ruАкции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара. Капитализация нефтяной компании по итогам первичного размещения составила около 1,88 трлн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные саудовской биржи Tadawul.
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Космос
Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей
Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Авто
Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России
Баста, российский рэп-исполнитель, смог стать лицом китайской автомобильной марки GAC, специализирующейся на продаже премиум машин.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Захарова прокомментировала переговоры Лаврова в Вашингтоне
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтоне с госсекретарем Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом были «прагматичными и конструктивными», заявила в среду, 11 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Политика
Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год
Палата представителей США поддержала оборонный бюджет страны на 2020 год, документ предполагает выделение на нужды оборонной сферы $738 млрд.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Общество
Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима
Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.
Футбол
Финт Таарабта против Ерохина признан моментом дня в Лиге чемпионов
По итогам матчей первого игрового дня 6-тура Лиги чемпионов, УЕФА выбрал лучший момент.
Общество
Грета Тунберг стала человеком года по версии Time
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Армия и оружие
Полеты самолетов разведки НАТО зафиксированы у границы РФ
В минувшие сутки четыре американских и один британский военные самолеты совершили разведывательные полеты недалеко от западных и южных границ России.
Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Здоровье
Врач рассказал, как быстро сбить температуру у ребенка
Врач-педиатр Григорий Шеянов рассказал о том, как сбить высокую температуру у детей при простудных и вирусных заболеваниях.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Политика
Санкционная петля на шее России затягивается. США хотят ввести санкции
Члены комитета по иностранным делам сената США решили перенести на более поздний срок рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России, 11 декабря сообщают американские СМИ.