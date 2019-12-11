Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара. Капитализация нефтяной компании по итогам первичного размещения составила около 1,88 трлн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные саудовской биржи Tadawul.

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

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