Экономика
BFM.ruАкции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара. Капитализация нефтяной компании по итогам первичного размещения составила около 1,88 трлн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на данные саудовской биржи Tadawul.
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«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу
Независимая газета08 декабря в 09:43
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Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Политика
Против Порошенко открыли уголовное дело о госизмене
На Украине государственное бюро расследований завело уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко по заявлению Андрея Портнова, экс-советника Виктора Януковича.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
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В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о присвоении звания Героя России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на слова режиссера Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.
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Определены самые популярные марки автомобилей в России
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
Общество
Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
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Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Происшествия
Голунов пожаловался в ФСБ на избивавших его полицейских
Журналист Иван Голунов подал в ФСБ жалобу на то, что при задержании его избивали сотрудники полиции.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Музыка
Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения»
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» заявил о разрыве сотрудничества с Малаховым
Продюсер "Ласкового мая" Андрея Разин заявил, что прекращает с Малаховым всяческое сотрудничество.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Кику приедет в Киев для участия в заседании глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) и проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с украинским премьером Алексеем Гончаруком.
Происшествия
Адвокат Соколова назвал ожидаемые сроки психиатрической экспертизы
На прошлой неделе Почуев сообщил, что Соколова направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.