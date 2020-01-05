Экономика

РБКРБКАкции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

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Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

РБК08:50

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Коммерсантъ10:08

Убийство Сулеймани обвалило крупнейшую нефтяную державу

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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса; за 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
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