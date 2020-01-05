Экономика
РБКАкции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
AP: США начали переброску на Ближний Восток более 4 тыс. военных
США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).
Политика
Иран обратился в Совет Безопасности ООН из-за убийства Сулеймани
Иран обратился в Совет Безопасности ООН в связи с убийством генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел страны Аббаса Мусави.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани
В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
Политика
Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном
Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Происшествия
Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму
Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Шоу-бизнес
Петросян подарил Брухуновой квартиру за 200 миллионов рублей
Гаджеты
Xiaomi рассказала, что будет делать в случае санкций со стороны США
Продакт-менеджер Xiaomi Аби Го (Abi Go) рассказал журналистам, что компания будет делать, если окажется под санкциями США, как Huawei.
Теннис
Медведев принес России победу над США в матче ATP Cup
Первая ракетка России Даниил Медведев принес России ключевое очко в копилку сборной страны в матче против США.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Хоккей
Хоккеисты Самсонов и Кузнецов стали второй и третьей звёздами дня НХЛ
В ночь на 4 января «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» со счётом 4:3. Самсонову удалось отразить 38 бросков по воротам, а Кузнецов забил гол и сделал результативную передачу.
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл первый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под руководством Антона Шибалова занял первое место в категории грузовиков на первом этапе ралли «Дакар».
Кино
Первые зрители высоко оценили «Вторжение» Бондарчука
Например, актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», назвал «Вторжение» «гениальным» фильмом, а Константин Крюков, снимавшийся в фильмах «9 рота» и «Спасти Пушкина», отметил высочайший уровень спецэффектов.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Футбол
Бранислав Иванович отказался от нового контракта с «Зенитом»
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отказался подписывать новый контракт с клубом.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Армия и оружие
Столтенберг срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Культура
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник.
Происшествия
Четырехлетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге в Приморье
Следственные органы СКР по Приморскому краю начали проверку после гибели четырехлетней девочки, которая при спуске с горы на тюбинге врезалась в дерево.
Хоккей
СКА в гостях обыграл минское «Динамо»
Армия и оружие
Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране
4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Хоккей
«Металлург» – «Сибирь». Во втором периоде подрались Тимкин и Макаров
В Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Сибирью» (2:1, идёт 2-й период).
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.