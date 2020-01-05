Экономика

РБКРБКАкции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

РБК08:50

Убийство Сулеймани обвалило крупнейшую нефтяную державу

Lenta.ru09:58

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Коммерсантъ10:08

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС11:52

Акции саудовского нефтедобывающего гиганта Saudi Aramco опустились до 9,21 доллара

Эхо Москвы12:04

Убийство Сулеймани обрушило котировки на фондовых биржах Ближнего Востока

News.ru10:54

Акции Saudi Aramco до самого низкого уровня с момента IPO

Rambler News Service11:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский дом творчества, задержали

Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11.30 мск воскресенья в областном доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
РИА Новости 12:46
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани

В день убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани Абдул-Махди заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских военных в Ираке.
РБК 09:46
Общество

Супруга онколога Павленко назвала дату и место похорон

НТВ 09:57
Политика

Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке

Иран вновь сокращает обязательства по ядерное сделке. В частности, Тегеран отказывается от от "последнего ключевого ограничения".
Московский Комсомолец 13:11
Автоспорт

КамАЗ Антона Шибалова выиграл первый этап «Дакара»

Российский экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем первого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков, передает «МИР 24».
МИР 24 11:33
Хоккей

Швеция обыграла Финляндию и завоевала «бронзовые» медали МЧМ

ГЛАС.RU 11:30
Армия и оружие

«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани

Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Экономика сегодня 11:47
Шоу-бизнес

Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе

31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.
ОК! 07:04
Происшествия

В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
RT на русском 12:34
Политика

Экс-глава украинского МИД рассказал о планах Путина на Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал действия России в отношении Украины в 2020 году.
Московский Комсомолец 08:10
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Армия и оружие

Большой десантный корабль ВМФ России сломался в Сирии

Pravda.Ru вчера в 09:07
Футбол

«Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче Кубка Англии по футболу

«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
RT на русском 13:04
Политика

Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Хуана Гуайдо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы, сообщает «РИА Новости» 5 января со ссылкой на телеканал Vivoplay.
Известия 13:08
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Шоу-бизнес

Светлана Лобода с юмором поздравила 57-летнего Тилля Линдеманна

Светлана Лобода решила с юмором поздравить солиста группы Rammstein.
Дни24 10:30
Политика

В Иране проходит церемония прощания с Сулеймани

Экономика сегодня 02:45
Происшествия

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.
Газета.Ru 11:13
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека

РИА Новости вчера в 19:20
Политика

На Украине подтвердили, что Зеленский находится в Омане

REGNUM 11:20
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Происшествия

Около 30 автомобилей провалились под лёд во Владивостоке

В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
RT на русском 03:56
Политика

Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.
Ведомости 02:05
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru вчера в 05:56
Хоккей

«Спартак» проиграл «Динамо» в столичном дерби КХЛ

РИА Новости 12:07
Кино

Назван лучший фильм 2019 года, по мнению американских кинокритиков

Лучшим фильмом 2019 года по версии Национального общества кинокритиков США стала картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо, следует из сообщения на сайте организации.
Радио Sputnik 11:51
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском вчера в 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Saudi Aramco
Саудитская компания
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса; за 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное