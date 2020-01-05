Экономика
РБКАкции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика
Помпео: иракский народ хочет сохранения военного присутствия США
Уверены в том, что иракский народ хочет, чтобы США оставались там, чтобы продолжать кампанию против терроризма.
Политика
Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом
Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
Происшествия
В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом
Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
Хоккей
ФХР намерена оставить Брагина во главе молодежной сборной России
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным.
Армия и оружие
При атаке боевиков в Кении погибли военные США
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
Теннис
Хачанов и Медведев уступили американцам в парной встрече АТР Cup
В заключительном матче в группе D российские теннисисты 7 января сыграют с командой Норвегии.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Политика
В США отменяют выступления Игоря Бутмана
Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Армия и оружие
«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани
Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Политика
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Хоккей
Александров: просто нет слов. Сами отдали матч канадцам
Нападающий сборной России Никита Александров прокомментировал поражение в финале МЧМ-2020 от сборной Канады (3:4).
Хоккей
Казахстан победил Германию во втором матче за выживание на МЧМ
Сборная Казахстана победил Германию во втором матче за выживание на молодежном чемпионате мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Армия и оружие
Багдад снова подвергся ракетному обстрелу
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады из-за Крыма
Киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за того, что она в 2014 году поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Недвижимость
Квартирный запрос: в 2019 году россияне чаще всего покупали двушки
По данным ведущего эксперта компании «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Евгения Коноплёва, в Москве чаще всего покупали двухкомнатные квартиры.
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Политика
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным по мерам перемирия в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
Наталия Медведева вспомнила, как чуть не погибла в новогоднюю ночь
Бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, что могла погибнуть в новогоднюю ночь несколько лет назад.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Политика
Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.
Спорт
Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.