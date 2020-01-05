Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

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