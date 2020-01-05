Экономика

РБКРБКАкции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

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