Экономика
РБКАкции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
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Спорт
Опубликован топ-5 игр для компьютеров и консолей 2019 года
В топ-5 включили одну игру для персональных компьютеров, две для Xbox One, одну для PS4 и одну для Nintendo Switch.
Политика
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Политика
Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Гаджеты
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Эксперты проанализировали рынок и составили список, в который вошли смартфоны с самым высоким уровнем излучения.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Хоккей
«Не комментирую». Брагин — о продолжении работы в сборной России
Армия и оружие
Британская подводная лодка атакует Иран ракетами «Томагавк»
Средства массовой информации сообщили о том, что подводная лодка класса «Эстьют» ВМС Великобритании атакует территорию Ирана крылатыми ракетами «Томагавк».
Общество
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
Общество
Ушел из жизни боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Экономика
Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы
Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы.
Хоккей
Илья Ковальчук вызвал восторг в «Монреале», говоря по-французски
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля» Сам Ковальчук высказывался о своей новой команде очень тепло.
Армия и оружие
«Хезболла» предрекла начало новой эпохи в истории Ближнего Востока
Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что убийство военными США лидера спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани стало началом новой эпохи в истории Ближнего Востока.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Общество
Ученый объяснил, как быстро избавиться от жира на животе
Гаджеты
Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Общество
В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды
Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.
Футбол
Фанаты «Лацио» оскорбляли Балотелли на почве расизма
В районе тридцатой минуты нападающий хозяев Марио Балотелли обратил внимание главного арбитра на то, что фанаты гостей оскорбляют его на почве расизма.
Авто
В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Авто
Объявили китайские машины, которые удивят россиян в 2020 году
Какие машины из Поднебесной удивят россиян в наступившем 2020 году, рассказала «Российская газета».
Политика
Трамп пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки по США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США быстро проведут ответную атаку по Ирану в случае, если будет нанесен удар по любому американскому гражданину или объекту.
Гаджеты
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов
По данным NetMarketShare, рыночная доля Windows Phone во всем мире насчитывает около 0,05 процента, то есть без доступа к WhatsApp остались миллионы устройств.