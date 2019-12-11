Экономика
РБКАкции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу
Независимая газета08 декабря в 09:43
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Авто
В России появится новый документ для автомобилей
Новый документ, который будут обязаны иметь российские автовладельцы, появится весной 2020 года.
Политика
Впервые Заксобрание Владимирской области утвердило вице-губернатора
Хотя ранее Аркадий Боцан-Харченко был врио замгубернатора по развитию информационного общества, теперь его зона ответственности – стратегическое планирование.
Авто
Skoda объявила российские цены на компактный кроссовер Karoq
Компания Skoda на специальном мероприятии в Санкт-Петербурге представила компактный кроссовер Karoq и объявила российские цены на модель.
Политика
Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Футбол
Ибрагимович получил предложение из АПЛ
Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который в конце декабря получит статус свободного агента, получил предложение из английской Премьер-лиги.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Автоспорт
Браун раскритиковал команды Формулы-1 за отказ от новых шин
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун посетовал на то, что команды единогласно проголосовали за отказ от использования шин «Пирелли» в новой спецификации в сезоне-2020.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Хоккей
Бобровский сделал 46 сэйвов, но «Флорида» проиграла «Тампе»
В составе "Тампы" отличились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. В составе «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов.
Общество
На американском сегменте МКС снова сломался туалет
На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет.
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Общество
Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Политика
Апелляционная инстанция ВТО осталась без судей
На этой неделе ВТО осталась без апелляционной инстанции, поскольку истекают полномочия у двух из трех оставшихся ее членов.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Спорт
Матвиенко о решении WADA: Россия может проводить свою Олимпиаду
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры.
Хоккей
Минимальный порог зарплат для клубов КХЛ составит 270 миллионов рублей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) с сезона-2020/21 введет жесткий "пол" зарплат - порог минимальной суммы зарплатной ведомости для клубов, он будет зафиксирован на отметке 270 миллионов рублей, заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
Общество
Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Шоу-бизнес
Сын Плющенко устроил «разнос» после шоу в Будапеште
Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште.
Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.