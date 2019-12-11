Экономика

РБКРБКАкции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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В первый день торгов акции Saudi Aramco взлетели в цене на 10%

Коммерсантъ05:00

В Саудовской Аравии начались торги акциями Saudi Aramco

Ведомости02:40

Акции Saudi Aramco на открытии торгов подорожали на 10%

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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

РБК03:32

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