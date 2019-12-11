Экономика

РБКРБКАкции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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На старте торгов Акции Saudi Aramco подорожали на 10%

Российская газета04:14

Акции Saudi Aramco на открытии торгов подорожали на 10%

Компания04:12

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

РБК03:32

Акции Saudi Aramco подорожали на 10% на дебютных торгах на бирже Tadawul

Интерфакс03:52

В Саудовской Аравии начались торги акциями Saudi Aramco

Ведомости02:40

Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов составила 35,2 риала

ТАСС02:39

«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу

Независимая газета08 декабря в 09:43
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Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
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RT на русском вчера в 22:00
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Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что он проходил лечение в одной из клиник Мюнхена.
RT на русском вчера в 05:22
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Песков: у Путина есть текущая информация по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин обладает текущей информацией по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, но нового там ничего нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:39
Общество

На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
РИА Новости 03:49
Происшествия

При тушении пожара на складе завода в Екатеринбурге произошел взрыв

Взрыв бочек с красками произошел в результате пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
ТАСС 04:26
Общество

В Совфеде оценили исследование о размере справедливой зарплаты

Ранее стало известно, что 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей.
RT на русском 03:23
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Армия и оружие

В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

RT на русском 03:02
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru вчера в 06:13
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

Речь идет об этикетке энергоэффективности, наличие которой будет обязательным для всех автомобилей массой до 3,5 тонн и оборудованных любыми типами двигателей Этикетка энергоэффективности, где будет указана информация о потреблении топлива и экологическом классе автомобиля, появится на российских машинах с марта 2020 года.
Колыма-информ 08 декабря в 16:08
Общество

Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

В Швеции умерла вокалистка известной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон.
Открытый Нижний вчера в 07:41
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

РИА Новости 04:53
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Игры

Анонсирован ремейк Resident Evil 3

МонаВиста вчера в 10:40
Общество

С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»

С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
Вести.Ru 04:23
Игры

Разработчики Age of Empires IV намеренно отказались от крови в игре

В Age of Empires IV не будет крови. Разработчики пошли на этот шаг намеренно, чтобы получить более низкий возрастной рейтинг.
CyberSport.ru 03:08
Общество

Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии

Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Инвест-Форсайт вчера в 16:23
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
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Гольдман высказался о том, что сулит приход «Пятёрочки» в Калининград

Напомним, что компания X5 Retail Group планирует открыть в регионе порядка 15 магазинов в 2020 году.
Калининград 24 04:42
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском вчера в 12:18
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа

Встреча главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом является важной, однако сдвигов в отношениях Москвы и Вашингтона пока не наблюдается.
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Общество

Более 40% россиян заявили о недоверии врачам

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Говорит Москва 04:18
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Evo-rus.com 02:59
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