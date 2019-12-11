Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

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Происшествия В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

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