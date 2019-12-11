Экономика

РБКРБКАкции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В первый день торгов акции Saudi Aramco взлетели в цене на 10%

Коммерсантъ05:00

На старте торгов Акции Saudi Aramco подорожали на 10%

Российская газета04:14

«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу

Независимая газета08 декабря в 09:43

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

РБК03:32

В Саудовской Аравии начались торги акциями Saudi Aramco

Ведомости02:40

Цена акций Saudi Aramco в первый день торгов составила 35,2 риала

ТАСС02:39

Акции Saudi Aramco на открытии торгов подорожали на 10%

Компания04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
Политика

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма

В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
Капитал страны вчера в 00:22
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 09 декабря в 18:34
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
Здоровье

Директор лицея и прокурор района получат грамоты областной думы

Леонид Писной ("ЕР") объяснил, почему награды достойна директор лицея "Солярис" Елена Перепелицина, депутат Михаил Ткаченко ("ЕР") ходатайствовал о награждении прокурора Саратовского района Арама Арзуманяна, а также заявил, что грамоты облдумы достойна директор средней школы поселка Первоцелинный Озинского района Айслу Джумангалиева.
Взгляд-инфо 07:15
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:47
Происшествия

В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, подозреваемую в служебной халатности, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области.
РИА Новости 07:53
Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
РБК вчера в 10:41
Общество

Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 19:23
Футбол

Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов

Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».
Prognozist 03:31
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Хоккей

Глава КХЛ: наверное, надо перестать показывать «Локомотив» на какое-то время

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с трансляциями матчей лиги.
Чемпионат 07:06
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru вчера в 07:06
Армия и оружие

В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Известия вчера в 20:26
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Транспорт

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Исключается возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.
REGNUM 07:37
Технологии

В Nike запатентовали кроссовки с блокчейном

Десятого декабря компания Nike получила патент на «блокчейн-совместимые кроссовки» под названием CryptoKicks.
Naked Science 04:42
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Спорт

Валентина Матвиенко: «Россия может проводить свои Игры»

МК-Спорт 07:37
Экономика

Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год.
REGNUM 07:17
Происшествия

С якутского шамана Александра Габышева снова взяли подписку о невыезде

Следователь ФСБ, расследующий дело якутского шамана Александра Габышева о публичных призывах к экстремизму после первого похода в Москву, во второй раз избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Дождь 06:34
Автоспорт

Пьер Гасли: Хельмут Марко не сдержал обещание

Пьер Гасли: Айртона Сенну – это самый талантливый гонщик из тех, кто выступал до моего поколения.
F1news.ru 07:30
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Происшествия

В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
РБК вчера в 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное