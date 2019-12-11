Экономика
РБКАкции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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«Сила Сибири» дошла до Китая, а «Турецкий поток» не может пробиться в Европу
Независимая газета08 декабря в 09:43
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Политика
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма
В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Здоровье
Директор лицея и прокурор района получат грамоты областной думы
Леонид Писной ("ЕР") объяснил, почему награды достойна директор лицея "Солярис" Елена Перепелицина, депутат Михаил Ткаченко ("ЕР") ходатайствовал о награждении прокурора Саратовского района Арама Арзуманяна, а также заявил, что грамоты облдумы достойна директор средней школы поселка Первоцелинный Озинского района Айслу Джумангалиева.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Происшествия
В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест
Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, подозреваемую в служебной халатности, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Политика
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик
Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
Общество
Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Футбол
Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов
Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Хоккей
Глава КХЛ: наверное, надо перестать показывать «Локомотив» на какое-то время
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с трансляциями матчей лиги.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Транспорт
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Исключается возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.
Технологии
В Nike запатентовали кроссовки с блокчейном
Десятого декабря компания Nike получила патент на «блокчейн-совместимые кроссовки» под названием CryptoKicks.
Общество
Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек
Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
Экономика
Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год.
Происшествия
С якутского шамана Александра Габышева снова взяли подписку о невыезде
Следователь ФСБ, расследующий дело якутского шамана Александра Габышева о публичных призывах к экстремизму после первого похода в Москву, во второй раз избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Автоспорт
Пьер Гасли: Хельмут Марко не сдержал обещание
Пьер Гасли: Айртона Сенну – это самый талантливый гонщик из тех, кто выступал до моего поколения.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».