Экономика

РБКРБКАкции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

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Акции Saudi Aramco на открытии торгов подорожали на 10%

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