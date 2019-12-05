Экономика
КоммерсантъАкции Saudi Aramco в рамках IPO оценены в $25,6 млрд
Цена размещения Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) составляет 32 риала ($8,53) за акцию, сообщила компания. Всего компания продает 3 млрд акций.
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с чего всё началось
Размещение 1,5% акций позволит Saudi Aramco привлечь около $25,6 млрд, отмечает Financial Times, которая получила информацию о параметрах размещения от двух человек, знакомых с ходом подготовки к IPO.Ведомостивчера в 11:13
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Медведев предупредил о последствиях протестов
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