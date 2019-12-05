с чего всё началось

Цена размещения Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) составляет 32 риала ($8,53) за акцию, сообщила компания. Всего компания продает 3 млрд акций.

Акции Saudi Aramco в рамках IPO оценены в $25,6 млрд

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Экономика Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.

Общество В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.

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Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.