Акции выросли на фоне новостей о том, что со следующего года банк начнет направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Акции Сбербанка достигли максимума с начала августа 2019 года

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