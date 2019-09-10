Финансы
ТАССАкции Сбербанка достигли максимума с начала августа 2019 года
Акции выросли на фоне новостей о том, что со следующего года банк начнет направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 13:15, Вашингтон
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Интернет
Приложения-фонарики для Android могут красть личные данные владельцев
Компания Avast заявила, что около 900 приложений-фонариков, которые используются на базе ОС Android, могут злоупотреблять доступом к личным данным владельца смартфона.
iReactor 10:29
Политика
Зеленский попросил Раду распустить ЦИК
Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную раду представление о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за «политическую предвзятость».
Rambler News Service 11:44
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Политика
СNN узнал о негативном отношении Трампа к шпионам США
Президент США Дональд Трамп неоднократно в частных беседах заявлял, что выступает против использования разведывательной информации от секретных источников, в частности от шпионов за рубежом, которые передают американским властям очень важную информацию о «враждебных странах», передает телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников, которые работали с Трампом.
Rambler News Service 12:47
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России (СКР) попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Авто
Skoda презентовала «заряженный» универсал Octavia RS
Обновленный Octavia Combi RS имеет агрессивный передний бампер с большим центральным воздухозаборником, который покрыт вставкой из решетки с сотами.
SpeedMe 05:59
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Космос
Робот «Федор» показал видео, где его достали из корабля «Союз»
Целью полета стало исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения.
Телеканал Санкт-Петербург 09:44
Наука
Ученые впервые омолодили людей на уровне ДНК
Американские ученые из Калифорнийского университета омолодили участников медицинского эксперимента лекарственными препаратами, снизив их биологический возраст на уровне ДНК.
РЕН ТВ 07 сентября в 00:36
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Футбол
Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Авто
Кроссовер с 48-дюймовым дисплеем собрал 50 000 предзаказов
Второй экран диагональю семь дюймов разместился на рулевом колесе, а на подлокотнике нашлось место для еще одного 8-дюймового планшета.
Quto.ru 11:00
Космос
Умер астрофизик Леонид Ксанфомалити
Российский астрофизик Леонид Ксанфомалити умер в возрасте 87 лет.
ТАСС 08:30
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют переизбрать мэра
Вечером 9 сентября в Улан-Удэ начался стихийный митинг, участники которого требуют переизбрать мэра и освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева − Петра Дондукова и Игоря Гоношанова, сообщает «Иркутск сегодня».
Полит.ру вчера в 23:25
Общество
Тимати удалил из YouTube собравший рекордное число дизлайков клип
Клип российских рэперов Тимати и Гуфа под названием «Москва», набравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, исчез с сайта.
РБК 02:54
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru 06:05
Технологии
McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Происшествия
Петербургский суд оставил в России азербайджанского блогера
Эльвин Исаев, критиковавший власть в родном Азербайджане, сможет остаться в России, суд отменил решение о выдворении блогера из страны.
Piter.tv 08:43