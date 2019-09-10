Финансы

ТАССТАССАкции Сбербанка достигли максимума с начала августа 2019 года

Акции выросли на фоне новостей о том, что со следующего года банк начнет направлять на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. Об этом глава Сбербанка Герман Греф заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Акции Сбербанка достигли максимума с начала августа 2019 года

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Сбербанк намерен с 2020 года платить дивиденды в размере 50% от прибыли

Вести.Финанс07:57
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Компания Avast заявила, что около 900 приложений-фонариков, которые используются на базе ОС Android, могут злоупотреблять доступом к личным данным владельца смартфона.
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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
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Обновленный Octavia Combi RS имеет агрессивный передний бампер с большим центральным воздухозаборником, который покрыт вставкой из решетки с сотами.
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Целью полета стало исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения.
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Российский астрофизик Леонид Ксанфомалити умер в возрасте 87 лет.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют переизбрать мэра

Вечером 9 сентября в Улан-Удэ начался стихийный митинг, участники которого требуют переизбрать мэра и освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева − Петра Дондукова и Игоря Гоношанова, сообщает «Иркутск сегодня».
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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