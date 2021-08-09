Любовь Соболь покинула Россию вопреки приговору суда

Экс-юрист ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.