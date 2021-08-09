Что касается вакцинации против ковида иностранных студентов, то вузам целесообразно организовать ее за свой счет, а также учитывать рекомендации, которые издаются органами здравоохранения и органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Минцифры готовит нормативную базу для перевода чиновников и бюджетников на государственную платформу, которая обяжет их использовать отечественные мессенджеры, почтовые клиенты и и сервисы видео-конференц-связи.
Экс-юрист ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.