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Акции Сбербанка достигли нового исторического максимума

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка в понедельник достиг нового исторического максимума — 321,57 руб.
Газета.Ru
Предыдущий максимум был зафиксирован 10 мая текущего года, тогда стоимость ценной бумаги составляла 320,19 рубля.
Lenta.ru
В конце июля сообщалось, что Сбер за первое полугодие 2021 года получил рекордную чистую прибыль — 629,8 миллиарда рублей, а также достиг рентабельности капитала выше 25 процентов.
Lenta.ru
Как сообщало ранее Delovoe.tv, объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 10,4% по сравнению с июлем-2020, до 87,3 трлн рублей.
Деловое.ТВ

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