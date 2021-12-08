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Цена акции «Сбербанка» опустилась ниже 300 рублей впервые с 27 июля

Бумаги Сбербанка падают в цене в среду, обыкновенные акции оказались дешевле 300 рублей, впервые с 27 июля, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ
Акции российских банков во главе со "Сбербанком" снижаются на опасениях санкций против компаний российского финансового сектора.
Finam.Ru
Котировки опустились ниже 300 рублей впервые с июля.
Finam.Ru
Бумаги TCS Group просели на 4,5% до 6 264,8 рубля, ВТБ - на 2,25% до 0,05 копеек.
Finam.Ru

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Акции Сбербанка на Мосбирже опустились ниже 300 рублей впервые с 26 июля
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