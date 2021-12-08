Законопроект предполагает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих, по мнению Вашингтона, ответственность за "нарушение прав человека" в этом регионе Китая.
Брукс добавил, что в секторе цифровых активов уже были примеры компаний, которые находили более благоприятную для регулирования среду в других странах, например, Fidelity запускает биржевой фонд биткойнов (BTC) в Канаде, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США отказывается регистрировать такие фонды в своей стране.
Сенат Конгресса США в среду одобрил предложенную республиканцами инициативу, предусматривающую отмену требования вашингтонской администрации об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний, штат которых превышает 100 человек.
Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил в четверг, что намерен обсудить в ходе начинающегося визита в США со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном пути сохранения израильского превосходства в регионе и возможные варианты действий по предотвращению разработки Тегераном ядерного оружия.
На саммите Совета генеральных директоров Wall Street Journal в понедельник директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что агентство реализует несколько проектов, связанных с криптовалютой Это официально: Центральное разведывательное управление занимается криптовалютой.