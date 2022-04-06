«Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич», — говорится в сообщении.