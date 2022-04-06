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Акции Сбербанка на Мосбирже ускорили падение после сообщений о новых санкциях США

Снижение акций "Сбербанка" усилилось сегодня, 6 апреля, ввиду сообщений о новых санкциях.
Finam.Ru
К 17:35 мск котировки акций Сбербанка снижались на 4,66%, до 146,2 руб. за бумагу.
ТАСС
6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
ТАСС
Под новый пакет санкций США также попал ряд российских политиков, в том числе заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
DP.RU

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