В Тульской области мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил мать

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках», — сообщили в ведомстве.