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Акции Сбербанка обновили исторический максимум

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Стоимость акций Сбербанка достигла нового исторического максимума.
Коммерсантъ
Предыдущий максимум был зафиксирован 10 мая текущего года, тогда стоимость ценной бумаги составляла 320,19 рубля.
Lenta.ru
Главным драйвером остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7 процентов и превысил 10 триллионов рублей, — рассказала старший вице-президент Сбербанка Александра Бурико.
Lenta.ru
Годом ранее чистая прибыль кредитной организации за второй квартал составила 166,7 млрд руб.
Коммерсантъ

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