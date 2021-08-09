Главным драйвером остается розничное кредитование: во втором квартале 2021 года объем кредитов розничным клиентам вырос на 7 процентов и превысил 10 триллионов рублей, — рассказала старший вице-президент Сбербанка Александра Бурико.
«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью двух с половиной лет на руках», — сообщили в ведомстве.
В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну.
РГС Банк предлагает клиентам открыть накопительный счет «Турбо» вместе с оформлением договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией ООО СК «Росгосстрах Жизнь» со стратегией «Всемирные телекомы».