Стоимость обыкновенных акций Сбербанка сегодня повысилась на 1,8% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и к 11:46 мск достигла рекордных за всю историю 325,77 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи. Затем бумаги кредитной организации стали дешеветь.
Джозеф Дрэйк – продюсер и председатель киностудии Lionsgate рассказал, что съемочный процесс приквела «Голодных игр», написанный по роману Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях», запланирован на первую половину 2022 года.
Решение о запрете экспорта бензина, которое сейчас активно обсуждается в правительстве, не было одобрено и принято на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Пятимесячная программа испытаний для европейского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus Sentinel-2 производства Airbus Defense and Space началась в испытательном комплексе инжиниринговой компании IABG в Оттобрунне, 9 августа сообщается на сайте европейского космического агентства (ESA).