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Акции Сбербанка обновили исторический максимум

Стоимость акций Сбербанка достигла нового исторического максимума.
Коммерсантъ
Предыдущее рекордное значение было отмечено 10 мая, тогда бумаги "Сбера" торговались на уровне 320,19 рубля за акцию.
ТАСС
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла более чем в два раза, до 629,8 млрд рублей.
ТАСС
Эксперты отмечают, что Сбербанку удается оставаться конкурентоспособной и надежной компанией с высокой узнаваемостью среди россиян.
Inkazan

С чего всё началось

Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка сегодня повысилась на 1,8% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и к 11:46 мск достигла рекордных за всю историю 325,77 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи. Затем бумаги кредитной организации стали дешеветь.
Ведомости05:38

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Акции Сбербанка достигли нового исторического максимума

Газета.Ru04:39

Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

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Акции Сбербанка обновили исторический максимум

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Акции «Сбера» обновили исторический максимум

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Цена обыкновенных акций Сбербанка достигла нового исторического максимума

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Акции Сбербанка закрепляются на историческом максимуме

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