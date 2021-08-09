Стоимость обыкновенных акций Сбербанка сегодня повысилась на 1,8% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и к 11:46 мск достигла рекордных за всю историю 325,77 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи. Затем бумаги кредитной организации стали дешеветь.

Ведомости 05:38