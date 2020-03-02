Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUАкции «Сбербанка» обвалились на Мосбирже

В ходе торгов ценные бумаги «Сбербанка» снизились в цене почти на 6%. Привилегированные акции обвалились на 4%. Об этом сообщают аналитики Мосбиржи. Ближе к вечеру падение замедлилось, обыкновенные акции кредитного учреждения подешевели всего на 0,99%.
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Акции Сбербанка падали на 6% за 10 минут, аналитики разошлись во мнениях о причинах

ПРАЙМ08:19

Аналитики гадают, почему обвалились акции Сбербанка

Росбалт09:05

Акции «Сбербанка» обвалились на Мосбирже

ГЛАС.RU10:48
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском 09:13
Армия и оружие

В Средиземное море вошел американский авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Газета.Ru вчера в 01:13
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани.
Lenta.ru 08:49
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба

Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
РБК 11:37
Политика

В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
Политика

Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
RT на русском 08:18
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Известия 02:22
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
РИА Новости 03:09
Кино

Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»

В 2018 году сообщалось, что кинокомпания на фоне длительных судебных тяжб Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд решила больше не звать актера в продолжения "Пиратов Карибского моря".
Москва 24 05:23
Происшествия

Суд в Москве приговорил убийцу девушки-блогера к девяти годам колонии

РИА Новости 10:54
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня 29 февраля в 19:40
Хоккей

«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:26
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Lenta.ru 10:03
Происшествия

На Алтае экс-министр купил внедорожник на средства для охраны лесов

В январе 2019 года в рамках госпрограммы по экологической безопасности министерство получило на эти цели 6 млн 200 тыс. рублей.
Новый День 04:22
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Игры

Ремейк «Мора» выйдет на PlayStation 4 уже 6 марта

Издательство tinyBuild объявило, что новый «Мор», также известный как Pathologic 2, выйдет на PlayStation 4 уже 6 марта.
Игромания.ру 03:56
Политика

Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах

Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
REGNUM 06:10
Происшествия

Число погибших в столичной бане из-за сухого льда выросло до трех

В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания сухого льда в бассейн.
Интерфакс 29 февраля в 00:58
Общество

В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае

Вчера Китая сообщил ВОЗ о 206 случаев, самом малом количестве с 22 января. Из них только восемь случаев за пределами провинции Хубей.
РИА Новости 11:03
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Энергетика

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
ТАСС 08:20
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Общество

Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Газета.Ru 11:45
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
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