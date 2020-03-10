Экономика
РБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок c Украины.
Общество
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Футбол
Кокорин рассказал о разрыве отношений с руководством «Зенита»
Хоккей
КХЛ отреагировала на запрет массовых мероприятий в Москве
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исполнит указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности в Москве из-за распространения китайского коронавируса.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Авто
Авторынок России продолжает стареть от года к году
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Происшествия
В Туапсе локализовали лесной пожар
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге
Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в гостях
Ранее ЦСКА проиграл "Спартаку" в матче Кубка России и покинул турнир. Встреча также завершилась со счетом 3:2.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Происшествия
В Волгограде помощника прокурора подозревают в получении взятки
В отношении помощника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Кино
«Стражи Галактики» появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»
В фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» появятся персонажи франшизы «Стражи Галактики».
Здоровье
Коронавирус стал самым затратным из всех эпидемий XXI века
Как выяснилось, все предыдущие эпидемии заболеваний не оказали столь сильного влияния на мировую экономику, даже несмотря на то, что смертность от некоторых из них была даже выше.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса
Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.
Политика
Путин объяснил введение США санкций против «Северного потока-2»
Путем введения санкций против «Северного потока-2» США пытаются обеспечить себе преимущество на рынке и поставлять свой сжиженный газ в Европу.
Общество
Вся Италия переведена на карантин из-за коронавируса
По указу премьер-министра Италии Джузеппе Конте на всей территории страны вводится запрет на публичные собрания и спортивные мероприятия, отменяются занятия в университетах, до 3 апреля будут закрыты все школы.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.