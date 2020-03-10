Экономика
РБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Происшествия
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Общество
Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами
Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Финансы
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже
10 марта рынок акций открылся падением индексов Московской биржи и РТС на 10-10,9%. Доллар вырос до 72,8 рубля, евро — до 82,6 рубля.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Хоккей
«Барыс» выиграл у «Металлурга» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Здоровье
Ивановские медики получат более 7 млн за раннее выявление онкологии
Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению Правительства РФ от 6 марта 2020 года, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделено 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Общество
Водители наземного транспорта Москвы жалуются на ухудшение состояния из-за системы «Антисон»
Водители наземного транспорта Москвы жалуются на ухудшение состояния из-за системы «Антисон», задача которой повышать бдительность за рулем.
Политика
Эрдоган пригрозил России односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Россия не выполнит достигнутых договоренностей по Идлибу, то Анкара готова перейти к односторонним действиям.
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смарт-часов
Роскачество проверило смарт-часы и составило рейтинг устройств. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.
Финансы
МЭР не исключает ускорения инфляции из-за ситуации на валютном рынке
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в марте на уровне 2,3-2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось.
Здоровье
В мэрии Челнов обсудили ситуацию с коронавирусом в городе
Проводится ежедневный мониторинг прибывающих в город из неблагополучных в плане распространения коронавируса стран, сообщил Ильгизар Бареев.
Общество
В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Спорт
Поддержка 1000 кадров/с, новый контент и системные требования: подробности переиздания DOOM 64
Старший программист Nightdive Studios Самуэль Вильярреал (Samuel Villarreal) утверждает, что, подобно DOOM Eternal, новая версия DOOM 64 поддерживает вплоть до 1000 кадров / с. Кроме того, ремастер включает дополнительную сюжетную главу, которая откроется после прохождения основной истории: сестра побеждённой игроком Матери демонов пытается избавиться от героя, отправив его восвояси.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Общество
В России коронавирус могут признать форс-мажором при госзакупках
В России коронавирус могут признать форс-мажором при госзакупках.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.