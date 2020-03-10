Экономика
РБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь поделилась редким фото с сыном от Евгения Цыганова
Известная актриса, телеведущая Юлия Снигирь и артист Евгений Цыганов растят вместе общего сына. Сегодня, 9 марта, у мальчика день рождения.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений
В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.
Здоровье
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о «катастрофе» в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реплику экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «катастрофе» для Киева из-за приезда мировых лидеров в Москву в День Победы.
Политика
Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса
Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.
Здоровье
Названо безопасное для здоровья количество яиц в день
Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день.
Финансы
Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти
Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Армия и оружие
Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе
По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Энергетика
Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок
Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
Футбол
Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»
Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Экономика
Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть
Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости.
Кино
Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Экономика
Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.
Общество
Осужденный экс-полковник МВД Захарченко назвал способ борьбы с коррупцией
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, в интервью «Коммерсанту» назвал способ борьбы с коррупцией.
Экономика
США хотят «порядка» на рынке нефти
Вчера в Вашингтоне министр финансов США Стивен Мнучин встретился с послом РФ Анатолием Антоновым и «подчеркнул важность сохранения порядка на рынке нефти», сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, которое оказалось в распоряжении агентства.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Энергетика
Стоимость нефти не повлияет на цену бензина
Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
Спорт
Йохауг за сезон заработала почти на € 90 тыс. больше, чем Большунов
У мужчин по призовым за сезон лидирует россиянин Александр Большунов (€ 158 тыс.).
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.