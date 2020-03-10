Экономика

РБКРБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

Интерфакс05:03

ЦБ анонсировал новую формулу продажи акций Сбербанка

РБК05:36

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

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ЦБ намерен продать акции Сбербанка без выставления оферты

Коммерсантъ05:07

Акции Сбербанка усилили падение на новостях по продаже пакета

ПРАЙМ04:45

Миноритарии Сбербанка останутся без выкупа и акций при переходе контроля над госбанком к Минфину

Фонтанка.Ру05:37
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Экономика

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Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.
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Названо безопасное для здоровья количество яиц в день

Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день.
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Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

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Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти

Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
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Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе

По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
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Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
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Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»

Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
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Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
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Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть

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Выявлены новые симптомы коронавируса

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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, в интервью «Коммерсанту» назвал способ борьбы с коррупцией.
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Вчера в Вашингтоне министр финансов США Стивен Мнучин встретился с послом РФ Анатолием Антоновым и «подчеркнул важность сохранения порядка на рынке нефти», сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее заявление, которое оказалось в распоряжении агентства.
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Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

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Стоимость нефти не повлияет на цену бензина

Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
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