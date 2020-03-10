Экономика
РБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Политика
Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении MH17
Слушания по делу о крушении MH17 отложены. По решению суда в Гааге (Нидерланды), заседания продолжатся с 23 марта.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Авто
Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus
В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Футбол
Сане хочет покинуть «Манчестер Сити»
Согласно сообщениям Sky Sports, нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет покинуть клуб.
Экономика
Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд
Российские миллиардеры суммарно потеряли $8,81 млрд из-за обвального падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены
Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
Спорт
Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Политика
Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы
Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
Гаджеты
Xiaomi Mi10 Pro побывал в космосе и заснял красоту Земли
По непонятной причине компания Xiaomi любит запускать свои смартфоны в космос.
Общество
В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды
Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Здоровье
Около 3 тыс. москвичей обратились на горячую линию за получением больничного для самоизоляции
На горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом, с начала марта обратилось уже более 14 тыс. человек, из них почти 3 тыс. человек, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией,— за получением больничных листов.
Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Общество
Власти Италии закрыли на карантин всю страну
На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Происшествия