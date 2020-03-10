Экономика

РБКРБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:30, Ашберн
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С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
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В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
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Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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Согласно сообщениям Sky Sports, нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане хочет покинуть клуб.
REGNUM 11:14
Экономика

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Российские миллиардеры суммарно потеряли $8,81 млрд из-за обвального падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
ТАСС 12:20
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Ростов — ЦСКА 3:2

«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
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В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
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Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

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Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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Белый дом намерен отправить на празднование высокопоставленных чиновников. Трамп не приедет в Москву отмечать День Победы.
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Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
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«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.
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«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Власти Италии закрыли на карантин всю страну

На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.
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Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
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В Запорожье скончалась девочка из-за упавшей на неё скульптуры

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