Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Авто Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.

Здоровье В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 «Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.

Политика Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Шоу-бизнес Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.

Спорт Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Общество В Крыму пока не планируют ограничивать подачу воды Речи об ограничениях подачи воды в Крыму пока не идёт. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Энергетика Цены на нефть растут после обвала Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.

Общество Власти Италии закрыли на карантин всю страну На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.