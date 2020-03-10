Экономика
ВедомостиЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка
ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы. По его словам, регулятор нашел формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров.
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Политика
Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Политика
Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Политика
Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
Общество
В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Космос
Школьник стал автором названия для нового марсохода
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Общество
Число погибших от коронавируса в Италии выросло до 463
В Италии общее число заражения коронавирусом за сутки выросло почти на две тысячи. При этом умерло почти 96 человек.
Политика
Путин назвал отношения России и Казахстана стратегическим альянсом
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что в отношениях двух стран сложился стратегический альянс, который продолжает успешно развиваться.
Общество
Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса
Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Севастополе осужден начальник базы ГСМ одной из войсковых частей
Погрешность измерений объема хранящихся на базе ГСМ запасов позволяла злоумышленнику скрывать образовавшуюся таким образом недостачу.
Происшествия
Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери
Финансы
Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей
Курс доллара стабилизировался в районе 72 рублей, курс евро — в районе 82 рублей.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17
Суд решил отложить слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года до понедельника 23 марта, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании во вторник.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Политика
В России надеются на непредвзятое рассмотрение дела MH17
Россия надеется, что голландский суд будет непредвзято рассматривать всю доступную информацию по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Политика
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла до $35,85
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года растет на 7,22% - до $35,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 03:30 мск.
Армия и оружие
США представили подлодку, способную атаковать без приказа
США представили подлодку, способную атаковать без приказа. Разработкой проекта занимались CLAWS американские специалисты.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Футбол
Суд оштрафовал Умтити на 33 тысячи евро
Владелица жилья требовала с футболиста 180 тысяч евро, однако суд оценил нанесенный Умтити ущерб в размере 33 тысяч евро.