Экономика
РБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Экономика
Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля
Потребительский рынок Перми ждет определенности с курсом рубля Колебание курса валют пока не привело к существенному изменению поведения потребителей на автомобильном и туристическом рынках региона.
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В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Авто
Российская Hyundai Creta подорожала после обновления
В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Экономика
«Магнит» планирует снизить зависимость от импортной продукции
Торговая сеть «Магнит» планирует увеличить объем производства собственных овощей и нарастить объем закупок у российских производителей, чтобы снизить зависимость от импорта, сообщила пресс-служба ритейлера.
Хоккей
«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
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Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Футбол
«Аталанта» снова обыграла «Валенсию»
«Аталанта» одержала победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Собянин объяснил, чем опасен уход Путина в 2024 году
Ранее Владимир Путин допустил свое выдвижение на новый президентский срок, если за такую поправку проголосует народ РФ и такую возможность одобрит Конституционный суд.
Происшествия
В Совфеде ответили на обвинения прокуратуры Нидерландов по MH17
Стало известно, как следователи по делу MH17 планировали нарушить суверенитет РФ Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал попытку нарушить суверенитет России грубым попранием норм международного права.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple разрешила протирать iPhone и iPad
На фоне ситуации со вспышкой коронавируса Apple обновила правила ухода за собственными устройствами, разрешив протирать iPhone и iPad.
Происшествия
В праздничные выходные в Петербурге и Ленобласти спасли семерых нерпят
В мартовские праздничные выходные на территории Петербурга и Ленобласти спасли семерых детенышей ладожской кольчатой нерпы.
Армия и оружие
США начали выводить войска из Афганистана
Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка".
Культура
Чак Норрис отмечает 80-летний юбилей
Сегодня известный американский актер Чак Норрис отмечает 80-летие.