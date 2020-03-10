Экономика

РБКРБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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