Экономика

РБКРБКАкции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки

Привилегированные акции Сбербанка обвалились на 11,56% — до ₽185,73. «Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке», — сказал первый зампред ЦБ.
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Минфин объяснил изменение цены сделки по Сбербанку

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В Госдуме представили проект замены оферты при продаже акций Сбербанка

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ЦБ нашел формулу выкупа акций Сбербанка без выставления оферты миноритариям

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Экономика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем предложении президенту России Владимиру Путину касательно совместной разработки месторождений нефти в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Запад оценил готовность России к нефтяной войне

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