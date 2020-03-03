Экономика
РБКАкции Сбербанка упали более чем на 6% в течение нескольких минут
Обыкновенные акции Сбербанка снижались на 6,2% в ходе торгов на Московской бирже. Резкое падение наблюдалось в течение десяти минут. В 15:06 мск котировки достигли минимальной за день отметки ₽218,86.
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В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка
Rambler News Service03:43
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