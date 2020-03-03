Экономика

РБКРБКАкции Сбербанка упали более чем на 6% в течение нескольких минут

Обыкновенные акции Сбербанка снижались на 6,2% в ходе торгов на Московской бирже. Резкое падение наблюдалось в течение десяти минут. В 15:06 мск котировки достигли минимальной за день отметки ₽218,86.
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Минфин допустил отсрочку передачи в бюджет денег от покупки Сбербанка

Российская газета05:24

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:27

В Минфине оценили возможный перенос передачи в бюджет средств продажи акций Сбербанка

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Правительство поддержало перенос сроков перечисления доходов от продажи Сбербанка

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Минфин считает некритичным изменение срока перечисления средств от продажи акций Сбербанка

ТАСС03:42

Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка

РБК04:19

Правительство поддержало перенос зачисления средств от продажи Сбербанка

News.ru04:13
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Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.
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Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес заявил, что он никогда не учил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду пробивать штрафные удары, когда работал с ним в «Реале».Я ни разу не говорил Роналду, как ему нужно пробивать штрафные.
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В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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В Госдуму поступили предложенные Путиным поправки к Конституции

В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию, сообщил спикер Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 20:31
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МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к ОИ-2020

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Известия 08:44
Спорт

Death Stranding, Control и другие номинанты премии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов своей ежегодной премии BAFTA Games Awards.
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Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

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Политика

ЕС направит силы для защиты границ Греции от мигрантов

Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов.
Известия 09:01
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
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Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Газета.Ru 08:58
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
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Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
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Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью Главред журнала "Hello !" нечасто демонстрирует снимки наследницы в соцсети.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл захотела сыграть в супергеройском блокбастере

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о своем желании сыграть в супергеройском блокбастере Marvel.
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Следствие по делу историка Соколова завершено

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Игры

К Europa Universalis IV выпустят дополнение Emperor

Студия Paradox Interactive анонсировала очередное расширение к своему знаменитому стратегическому симулятору Europa Universalis IV.
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В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная эскалации конфликта Турции и Сирии

Мероприятие пройдет 3 марта в 13:00.
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Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Происшествия

Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву

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Ольга Бузова станет ведущей премии «Муз-ТВ»

Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки "Муз-ТВ 2020", которая будет вручена на стадионе "ВТБ Арена" 5 июня 2020 года, объявила имена ведущих.
ИА InterMedia 08:39
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В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
РИА Новости 07:20
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной

WomanHit.ru вчера в 10:52
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Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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Минздрав отрицает случаи коронавируса в Калуге

Министерство здравоохранения по Калужской области отрицает случаи коронавируса в регионе.
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Первым электрическим кроссом марки Volkswagen станет ID.4

Представители автобренда Volkswagen рассказали о первом своём кроссе, который получил полностью электрическую силовую установку.
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