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Акции «Северстали» упали на 12% из-за санкций США

Причиной стали блокирующие санкции со стороны США в отношении как самой компании, так и против главного акционера - Алексея Мордашова.
Российская газета
К 17:43 мск бумаги "Северстали" ускорили падение до 841 рубля, теряют 12,65%, торгуясь на минимумах с июня 2020 года.
ТАСС
Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.
ТАСС
Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций.
ТАСС

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Акции «Северстали» упали до минимума на фоне санкций против компании
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