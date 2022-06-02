Российская газетаАкции «Северстали» упали на 12% из-за санкций СШАПричиной стали блокирующие санкции со стороны США в отношении как самой компании, так и против главного акционера - Алексея Мордашова.Российская газетаК 17:43 мск бумаги "Северстали" ускорили падение до 841 рубля, теряют 12,65%, торгуясь на минимумах с июня 2020 года.ТАССКлючевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.ТАССОсновным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Северстали» упали до минимума на фоне санкций против компанииИА Красная Весна11:25Акции «Северстали» упали на 15% после включения в санкционный список СШАРБК Инвестиции11:10Акции «Северстали» обвалились на 15% после сообщения о санкциях СШАПРАЙМ11:02Акции «Северстали» упали на 12% из-за санкций СШАРоссийская газета11:00Акции «Северстали» рухнули на 8% после введенных санкцийКомпания10:57Акции «Северстали» упали до минимума с 2020 г. после введения США санкций против компанииТАСС10:56Показать ещёОценить4Поделиться