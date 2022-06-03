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Акции «Северстали» подешевели более чем на 11% на «Мосбирже»

Акции «Северстали» снижаются более чем на 8% на фоне новостей о введении Штатами санкций против компании.
Компания
По данным Мосбиржи, ценные бумаги компании «Северсталь» после сегодняшнего открытия торгов проседали до 697 руб., в 11:55 торгуются на уровне 716 руб. за акцию (12,26% падения).
Коммерсантъ
Вчера максимальная стоимость обыкновенных акций «Северстали» и НЛМК достигала 959 руб. и 141,2 руб. соответственно.
Коммерсантъ
Снижение котировок сталелитейных компаний фиксируется с вечера 2 июня и происходит на фоне недавнего расширения американских санкционных списков.
Коммерсантъ

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