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Акции «Северстали» подешевели более чем на 11% на «Мосбирже»

Актуальное падение ценных бумаг «Северстали» стало рекордным с 2017 года.
Коммерсантъ
По данным Мосбиржи, ценные бумаги компании «Северсталь» после сегодняшнего открытия торгов проседали до 697 руб., в 11:55 торгуются на уровне 716 руб. за акцию (12,26% падения).
Коммерсантъ
В день введения ограничений акции «Северстали» обвалились на 15,3 процента, до 815,8 рубля за штуку.
Lenta.ru
В то же время бумаги "Мечела" теряют 3,58%, опускаясь до 125,9 рублей, стоимость акций ММК снижается до 32,88 рублей за бумагу (-5,76%).
ТАСС

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