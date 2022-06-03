ИнтерфаксАкции «Северстали» подешевели более чем на 11% на «Мосбирже»Актуальное падение ценных бумаг «Северстали» стало рекордным с 2017 года.КоммерсантъПо данным Мосбиржи, ценные бумаги компании «Северсталь» после сегодняшнего открытия торгов проседали до 697 руб., в 11:55 торгуются на уровне 716 руб. за акцию (12,26% падения).КоммерсантъВ день введения ограничений акции «Северстали» обвалились на 15,3 процента, до 815,8 рубля за штуку.Lenta.ruВ то же время бумаги "Мечела" теряют 3,58%, опускаясь до 125,9 рублей, стоимость акций ММК снижается до 32,88 рублей за бумагу (-5,76%).ТАССЧитать далееСвернутьАБНАБНРБК ИнвестицииGorodche.ruПодробнее о событииАкции «Северстали» обвалились на 25% за два дня на фоне санкцийРБК Инвестиции05:31Акции «Северстали» упали на 12% из-за санкций СШАРоссийская газетавчера в 11:00Акции «Северстали» продолжают падение и снижаются на 9,71%Finam.Ru04:12Акции НЛМК подешевели почти на 9% вслед за падением бумаг «Северстали»ПРАЙМ04:45Акции «Северстали» упали до минимума на фоне санкций против компанииИА Красная Веснавчера в 11:25Акции «Северстали» на Мосбирже продолжают падение, опускаясь до минимума с 2017 годаТАСС05:14Акции «Северстали» рухнули на 8% после введенных санкцийКомпаниявчера в 10:57Показать ещёОценить51Поделиться