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Акции «Северстали» упали на 12% из-за санкций США

Причиной стали блокирующие санкции со стороны США в отношении как самой компании, так и против главного акционера - Алексея Мордашова.
Российская газета
К 17.58 мск снижение замедлилось до 13,3%, а котировки находились около 835 рублей за акцию.
ПРАЙМ
Минфин США установил срок завершения финансовых операций с "Северсталью" до 31 августа.
Finam.Ru
Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.
ТАСС

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