Российская газетаАкции «Северстали» упали на 12% из-за санкций СШАПричиной стали блокирующие санкции со стороны США в отношении как самой компании, так и против главного акционера - Алексея Мордашова.Российская газетаК 17.58 мск снижение замедлилось до 13,3%, а котировки находились около 835 рублей за акцию.ПРАЙММинфин США установил срок завершения финансовых операций с "Северсталью" до 31 августа.Finam.RuКлючевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.ТАССЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции дня: трейдеры на фоне санкций продают бумаги «Северстали»Expert.ruвчера в 12:25Акции «Северстали» упали до минимума на фоне санкций против компанииИА Красная Веснавчера в 11:25Акции «Северстали» упали до минимума с 2020 г. после введения США санкций против компанииТАССвчера в 10:56Акции «Северстали» обвалились на 15% после сообщения о санкциях СШАПРАЙМвчера в 11:02Акции «Северстали» упали на 12% из-за санкций СШАРоссийская газетавчера в 11:00Акции «Северстали» рухнули на 8% после введенных санкцийКомпаниявчера в 10:57Акции «Северстали» упали на 15% после включения в санкционный список СШАРБК Инвестициивчера в 11:10Показать ещёОценить8Поделиться