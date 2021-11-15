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Акции Shell выросли на 2,6% на планах ухода компании из Нидерландов

В понедельник Совет директоров Royal Dutch Shell объявил
 о планах отказа от двойной структуры акций, намерении компании перенести основной офис из Гааги в Лондон и стать налоговым резидентом Великобритании, а также о смене названия.
РБК Инвестиции
О грядущих изменениях сообщается на официальном сайте нефтяного гиганта.
Lenta.ru
Shell сможет лучше использовать свои возможности и сыграть ведущую роль в энергетическом переходе, — заявил председатель совета директоров Shell Эндрю Маккензи.
News.ru
В 2005 году во время объединения Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading Company Shell была зарегистрирована в Великобритании с нидерландским налоговым президентством и двойной структурой акций.
Финмаркет

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