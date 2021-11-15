В 2005 году во время объединения Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading CompanyShell была зарегистрирована в Великобритании с нидерландским налоговым президентством и двойной структурой акций.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:1). 36-летний россиянин провел в НХЛ 382 встречу с двумя или более очками.
Российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС), США вместе с партнерами будут работать над ответными мерами, заявил в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс.